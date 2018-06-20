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8:40, 20 июня 2018 378
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Вновь встряли на мосту через Оку. Утренний обзор рязанских пробок: 20 июня

Вновь встряли на мосту через Оку. Утренний обзор рязанских пробок: 20 июня

В среду, 20 июня, на дорогах Рязани вновь возникли серьезные пробки.

Наиболее длинный затор в этот день наобразовался на мосту через Оку. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 1,5 километра до моста в сторону города, также затор 1,5-километровый затор возник после моста. Скорость автомобилей не превышает 10 километров в час. Напомним, на участке прходит ремонт, который завершится осенью.

Еще одна серьезная «традиционная» пробка появилась на Московском шоссе. Водителям придется постоять от ТЦ «Премьер» до пересечения с улицей Вокзальной.

Затор вновь возник на Южной окружной — там также проходит ремонт. Пробка растянулась от поселка Юбилейный до 188 километра трассы М-5. Автомобили двигаются со скоростю не более 7 километров в час.

Движение затруднено на улице Бирюзова, а также на улице Каширина в сторону города. Небольшие заторы возникли на улице Есенина в сторону Театральной площади, улице Дзержинского в сторону центра и на выездах из Песочни.


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