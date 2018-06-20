У рязанских пожарных отсутствует техника для спасения людей из зданий выше 16-го этажа. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, выступая с докладом на правительственном часе в облдуме в среду, 20 июня.

Вопрос, есть ли у рязанского управления МЧС технические средства для спасения людей на большой высоте, поднял депутат облдумы Сергей Лукьянов.

«У нас строятся большие дома, в том числе 25-этажные здания, — отметил Лукьянов. — Раньше было запрещено строительство зданий выше десятого этажа, так как не было пожарных средств для спасения людей. Какая ситуация в Рязани сейчас?».

По словам Филиппова, в наличии у регионального МЧС есть подъемники для доставки пожарных и спасения людей на высоту 50 метров, что соответствует 16-этажному зданию. «В связи с тем, что в Рязани строятся более высотные дома, мы рассматриваем вопрос о запуске 75-метровых подъемников», — добавил он.

Филиппов подчеркнул, что все высотные здания должны иметь «независимые от электричества лифты для доставки спасателей», а также незадымляемые лестничные клетки и «сухотрубы для подачи воды».

В заключении начальник регионального МЧС России добавил, что спасатели регулярно проводят учения и тренировки на высотных домах, недавно введенных в эксплуатацию.