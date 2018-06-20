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17:57, 20 июня 2018 456
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Руководителей рязанских ТРЦ и общественных зданий оштрафовали почти на миллион

Руководителей рязанских ТРЦ и общественных зданий оштрафовали почти на миллион

В среду, 20 июня, в рамках заседания рязанской облдумы состоялся правительственный час на тему противопожарной безопасности в местах массового пребывания граждан. В нем участвовали депутаты, представители регионального правительства, министерств и ведомств.

С докладом выступил начальник регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов. Он рассказал, что после трагедии в Кемерове надзорные органы провели 265 проверок. Они коснулись торгово-развлекательных центров, летних лагерей, школ, детских садов, а также объектов культуры и спорта. Особое внимание при проверке уделили ТРЦ с детскими площадками и кинотеатрами. Всего на территории области зарегистрировано около двух тысяч объектов с массовым пребыванием людей.

«Обеспечение пожарной безопасности является одной из приоритетных функций государства. Управление МЧС России ежегодно проводит комплексы надзорно-профилактических мероприятий, — подчеркнул Филиппов. — По итогам проверок в регионе выписали 140 предписаний и назначили штрафов на сумму около миллиона рублей».

За год обнаружили более тысячи нарушений пожарной безопасности

Он напомнил, что с 2007 года органы пожнадзора не участвуют в контроле за соблюдением пожарной безопасности на этапах проектирования, строительства, капремонта, реконструкции и ввода объектов в эксплуатацию. Именно поэтому Филиппов предложил законодательно вернуть надзорным органам возможность проведения государственной экспертизы, проектной документации и выдачи заключений для общественных зданий, отразить эти изменения в градостроительном кодексе.

Кроме того, начальник регионального управления МЧС предложил присвоить объектам с массовым пребыванием людей категорию высокого риска и проводить их плановые проверки без взаимодействия с собственниками не реже раза в год. «В настоящее время здания с одновременным пребыванием более двухсот человек относятся к категории значительного риска и проверяются раз в три года», — добавил Филиппов.

Напомним, по итогам проверок в текущем году МЧС обнаружило более тысячи нарушений требований пожарной безопасности.


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