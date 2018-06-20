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15:55, 20 июня 2018 558

Специалисты РНПК приняли дипломные работы у будущих нефтепереработчиков

Специалисты РНПК приняли дипломные работы у будущих нефтепереработчиков

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», возглавили и вошли в состав экзаменационной комиссии на защите выпускных работ студентов кафедры «Химические технологии органических веществ» РГРТУ. За два дня специалисты заслушали и оценили 16 квалификационных работ.

Этот выпуск специалистов стал четвертым из тех, что компания подготовила в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», внедренной на предприятиях Роснефти. За это время половину из 64 выпускников-нефтехимиков трудоустроили в РНПК.

Для студентов кафедры «Химические технологии органических веществ» РНПК сформировала собственную систему подготовки —организовали группу преподавателей, лекции по специальным дисциплинам, производственную практику. Каждому выпускнику завод предложил тему выпускной работы и определил консультанта из состава специалистов предприятия.

Занятия на кафедре проходят на очной, заочной и вечерней формах обучения. Успешным студентам выплачивают корпоративные стипендии.

Помимо РГРТУ РНПК сотрудничает еще с 15 вузами страны и 4 средне-профессиональными учреждениями региона. В рамках системы «школа-вуз-предприятие» предприятие работает со школьниками, организует для них профориентационные экскурсии по заводу. В текущем году состоится набор в третий «Роснефть-класс».


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