Специалисты РНПК приняли дипломные работы у будущих нефтепереработчиков

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», возглавили и вошли в состав экзаменационной комиссии на защите выпускных работ студентов кафедры «Химические технологии органических веществ» РГРТУ. За два дня специалисты заслушали и оценили 16 квалификационных работ.
Этот выпуск специалистов стал четвертым из тех, что компания подготовила в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», внедренной на предприятиях Роснефти. За это время половину из 64 выпускников-нефтехимиков трудоустроили в РНПК.
Для студентов кафедры «Химические технологии органических веществ» РНПК сформировала собственную систему подготовки —организовали группу преподавателей, лекции по специальным дисциплинам, производственную практику. Каждому выпускнику завод предложил тему выпускной работы и определил консультанта из состава специалистов предприятия.
Занятия на кафедре проходят на очной, заочной и вечерней формах обучения. Успешным студентам выплачивают корпоративные стипендии.
Помимо РГРТУ РНПК сотрудничает еще с 15 вузами страны и 4 средне-профессиональными учреждениями региона. В рамках системы «школа-вуз-предприятие» предприятие работает со школьниками, организует для них профориентационные экскурсии по заводу. В текущем году состоится набор в третий «Роснефть-класс».