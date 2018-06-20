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14:56, 20 июня 2018 271

Сотрудники «Рязаньэнерго» потушили условный пожар на подстанции

Сотрудники «Рязаньэнерго» потушили условный пожар на подстанции

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» совместно с сотрудниками регионального ГУ МЧС провел тренировку по ликвидации пожара на подстанции 110/6 кВ «Рязань».

По сценарию, на подстанции произошло повреждение оборудования трансформатора. Это спровоцировало возгорание масла в нем и могло повлечь за собой дальнейшее развитие пожара.

«В ходе тренировки оперативный персонал службы подстанций ПО „Рязанские электрические сети“ успешно продемонстрировал правильность принятия решений в условиях пожара при ограниченном времени, соблюдения порядка обесточивания электроустановок, а также слаженность действий с прибывшими пожарными подразделениями МЧС», — рассказали в пресс-службе филиала.

Ежегодно в «Рязаньэнерго» проводят более 600 тренировок и учений по устранению последствий различных нештатных и аварийных ситуаций.


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