Сотрудники «Рязаньэнерго» потушили условный пожар на подстанции

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» совместно с сотрудниками регионального ГУ МЧС провел тренировку по ликвидации пожара на подстанции 110/6 кВ «Рязань».
По сценарию, на подстанции произошло повреждение оборудования трансформатора. Это спровоцировало возгорание масла в нем и могло повлечь за собой дальнейшее развитие пожара.
«В ходе тренировки оперативный персонал службы подстанций ПО „Рязанские электрические сети“ успешно продемонстрировал правильность принятия решений в условиях пожара при ограниченном времени, соблюдения порядка обесточивания электроустановок, а также слаженность действий с прибывшими пожарными подразделениями МЧС», — рассказали в пресс-службе филиала.
Ежегодно в «Рязаньэнерго» проводят более 600 тренировок и учений по устранению последствий различных нештатных и аварийных ситуаций.