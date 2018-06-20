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10:17, 20 июня 2018 280
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Слуцкий перестанет комментировать матчи на Первом канале

Слуцкий перестанет комментировать матчи на Первом канале

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира 2018 года на Первом канале. Об этом он сказал во вторник, 19 июня, во время матча между сборными России и Египта в интернет-трансляции Первого канала.

«К сожалению для меня, я заканчиваю работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности», — заявил Слуцкий.

Он станет тренером голландского футбольного клуба «Витесс» со следующего сезона. Первая тренировка пройдет уже 24 июня, передает «РИА Новости».

Фото Wikipedia


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