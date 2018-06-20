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19:58, 20 июня 2018 299
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Рязанских фельдшеров обучат психологии для приема звонков

Рязанских фельдшеров обучат психологии для приема звонков

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанских фельдшеров обучат психологии для приема вызовов на станции скорой помощи. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Курс тренингового обучения разработали сотрудники центра практической психологии РязГМУ.

Отмечается, что психологи в процессе разработки занятий были погружены в рабочий процесс диспетчерской скорой помощи.

«Одной из актуальных проблем работы фельдшеров по приему вызовов станции скорой помощи является взаимодействие с абонентами, проявляющими повышенную агрессивность», — сказал начальник центра практической психологии РязГМУ Василий Яковлев.

В процессе тренинга специалисты помогут освоить «приемы эффективного общения и снятия повышенного эмоционального напряжения».


© RZN.info

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