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14:57, 20 июня 2018 437
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Рязанцев пригласили на фестиваль кино о велокультуре

Рязанцев пригласили на фестиваль кино о велокультуре

Рязанцев пригласили на фестиваль кино о велокультуре. Об этом RZN.info сообщили организаторы.

C 28 июня в 108 Cafe стартуют показы фильмов в рамках ICFF (The International Cycling Film Festival).

«Велосипед для героев фестивальных фильмов — не средство передвижения, а друг, с которым можно исполнять невероятные трюки, кататься днями напролет, зарабатывать на жизнь, влюбляться, совершать подвиги и преодолевать себя», — отметили организаторы.

Зрители увидят документальные, игровые и анимационные фильмы о жизни велосипедистов и велоактивистов со всего мира.


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