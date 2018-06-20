Рязанцев пригласили на фестиваль кино о велокультуре. Об этом RZN.info сообщили организаторы.
C 28 июня в 108 Cafe стартуют показы фильмов в рамках ICFF (The International Cycling Film Festival).
«Велосипед для героев фестивальных фильмов — не средство передвижения, а друг, с которым можно исполнять невероятные трюки, кататься днями напролет, зарабатывать на жизнь, влюбляться, совершать подвиги и преодолевать себя», — отметили организаторы.
Зрители увидят документальные, игровые и анимационные фильмы о жизни велосипедистов и велоактивистов со всего мира.