Рязанцев попросили помочь погорельцам из Рыбновского района

Рязанцев попросили помочь в сборе средств для погорельцев из Рыбновского района. Соответсвующее сообщение опубликовали в группе «
Пожар в доме №67 в деревне Аксеново Рязанской области произошел в субботу, 16 июня. Огонь полностью уничтожил деревянный жилой дом и сарай с курами.
В сгоревшем доме жили восемь человек, включая пожилую женщину и трех детей. Во время возгорания в доме находились три человека с маленьким ребенком, всем удалось спастись.
Рязанцы остались без жилья, денег и документов, без кур и части урожая.
Всех, кто хочет помочь пострадавшим, попросили переводить деньги по реквизитам:
- 4276 5300 1893 3064 (карта Сбербанка, Авдеков Юрий);
- 5469 5300 1130 3954 (карта Сбербанка, Авдекова Елена);
- Яндекс.Деньги 41 00 14 91 43 01 322;
- Qiwi кошелек
+7 (910) 616-06-15.