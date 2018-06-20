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14:09, 20 июня 2018 1 084
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Рязанцев попросили помочь погорельцам из Рыбновского района

Рязанцев попросили помочь погорельцам из Рыбновского района

Рязанцев попросили помочь в сборе средств для погорельцев из Рыбновского района. Соответсвующее сообщение опубликовали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

Пожар в доме №67 в деревне Аксеново Рязанской области произошел в субботу, 16 июня. Огонь полностью уничтожил деревянный жилой дом и сарай с курами.

В сгоревшем доме жили восемь человек, включая пожилую женщину и трех детей. Во время возгорания в доме находились три человека с маленьким ребенком, всем удалось спастись.

Рязанцы остались без жилья, денег и документов, без кур и части урожая.

Всех, кто хочет помочь пострадавшим, попросили переводить деньги по реквизитам:

  • 4276 5300 1893 3064 (карта Сбербанка, Авдеков Юрий);
  • 5469 5300 1130 3954 (карта Сбербанка, Авдекова Елена);
  • Яндекс.Деньги 41 00 14 91 43 01 322;
  • Qiwi кошелек +7 (910) 616-06-15.

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