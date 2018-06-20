Память героев-рязанцев увековечили граффити на стене дома. Фото

Память рязанских героев увековечили масшабным граффити. Надпись «Рязанская область — Родина 387 Героев Советского союза. Это самое большое число героев среди регионов России» появилась на стене дома №74 по улице Маяковского в рамках проекта «Рисунки победы».
Автором выступил художник Александр Демкин, который уже десять лет занимается стрит-артом. Год назад он нарисовал на стене дома №22-а по улице Радищева паблик-арт «Мир», посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
На этот раз он воплотил в жизнь идею активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
«Мы очень ждали день появления этого граффити и наконец-то он наступил» — сказала руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы» Кристина Зорина.
Стену, на которой располагается граффити, выбирали совместно: художник, администрация города и главный архитектор города.
Создание первого арт-объекта приурочили к 22 июня — Дню памяти и скорби. Кроме того, в городе появится еще одно изображение, сюжет и место пока остаются в тайне.
Отметим, что рязанцы усомнились в точности информации, запечатленной в граффити. В ответ организаторы проекта заявили, что руководствовались официальными данными.