Названы лучшие фильмы первой половины 2018 года

Эксперты назвали лучшие фильмы первой половины 2018 года. Список опубликовал
В перечень вошли 38 картин. По словам кинокритиков, лучшими стали ленты от Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Черная Пантера», мультфильмы «Тайна Коко» и «Остров собак». Также эксперты отметили спин-офф франшизы о джедаях «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и хоррор «Тихое место».
В список лучших попал российский фильм «Нелюбовь» Андея Звягинцева.
В рейтинге также оказались «120 ударов в минуту», «Секретное досье», «Темные времена», биографическая комедия «Тоня против всех», фильмы «Форма воды», «Квадрат», «Леди Берд» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Фото