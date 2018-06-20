На улице Урицкого на три недели введут одностороннее движение

На улице Урицкого в Рязани на три недели введут одностороннее движение. Об этом сообщил
Одностороннее движение организуют из-за ремонта теплотрассы от дома №10 до дома №20 в сторону улицы Есенина с 10 по 30 июля.
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На улице Урицкого в Рязани на три недели введут одностороннее движение. Об этом сообщил
Одностороннее движение организуют из-за ремонта теплотрассы от дома №10 до дома №20 в сторону улицы Есенина с 10 по 30 июля.
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