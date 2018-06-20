В элитном детсаду на Алтае жестоко обращались с воспитанниками. Видео

В элитном детсаду на Алтае жестоко обращались с воспитанниками. Об этом сообщил
По данным следствия, с февраля по май 2018 года сотрудница частного детского сада в Барнауле ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, «соединенные с жесткоим обращением».
Отмечается, что первой «забила тревогу» мать одного из воспитанников дошкольного учреждения: ребенок начал бояться темных помещений. После просмотра видео с камер наблюдения женщина написала заявление в правоохранительные органы.
По факту насилия над детьми возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Полицеским предстоит выяснить, кто еще пострадал от жестокости воспитателей.