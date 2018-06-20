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12:41, 20 июня 2018 613
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В элитном детсаду на Алтае жестоко обращались с воспитанниками. Видео

В элитном детсаду на Алтае жестоко обращались с воспитанниками. Видео

В элитном детсаду на Алтае жестоко обращались с воспитанниками. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, с февраля по май 2018 года сотрудница частного детского сада в Барнауле ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, «соединенные с жесткоим обращением».

Отмечается, что первой «забила тревогу» мать одного из воспитанников дошкольного учреждения: ребенок начал бояться темных помещений. После просмотра видео с камер наблюдения женщина написала заявление в правоохранительные органы.

По факту насилия над детьми возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Полицеским предстоит выяснить, кто еще пострадал от жестокости воспитателей.


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