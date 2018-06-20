Музей Есенина в Константинове стал «бережливым»

Государственный музей-заповедник имени Есенина в Константинове стал первым в Рязанской области учреждением культуры, внедрившим принципы бережливости, передает
Директор музея Борис Иогансон пояснил, что в учреждении сменили график работы и усовершенствовали навигацию по музею.
В «высокий сезон» музей теперь работает до 20:00, а в «низкий» — до 16:00.
Он также отметил, что время ожидания в очереди за билетами в выходные сократилось в два раза.
Напомним, Николай Любимов обяъвил 2018 год в Рязанской области годом «бережливого производства». Среди его задач — увеличение количества «бережливых поликлиник», внедрение принципов бережливости на производствах, в гоударственном и муниципальном управлении, бизнесе и соцсфере.