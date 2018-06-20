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12:07, 20 июня 2018 212
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Минфин пересмотрит минимальные цены на алкоголь — СМИ

Минфин пересмотрит минимальные цены на алкоголь — СМИ

Минфин в этом году планирует пересмотреть минимальные розничные цены на водку. Об этом пишут «Известия».

Также изменения затронут коньяк и шампанское. Помимо этого, впервые планируют установить минимальные цены для вина и напитков.

Предварительный расчет, при этом, проводится по единой формуле.

Как отметило издание, мера связана с тем, что в правительстве считают «недостаточно объективным» порядок, существовавший ранее. Для более точного расчета производителям предложили предоставить данные о затратах на изготовление одного литра алкоголя.

Ранее минимальную розничную цену поднимали со 190 до 205 рублей в апреле 2017 года.


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