Минфин в этом году планирует пересмотреть минимальные розничные цены на водку. Об этом пишут «
Также изменения затронут коньяк и шампанское. Помимо этого, впервые планируют установить минимальные цены для вина и напитков.
Предварительный расчет, при этом, проводится по единой формуле.
Как отметило издание, мера связана с тем, что в правительстве считают «недостаточно объективным» порядок, существовавший ранее. Для более точного расчета производителям предложили предоставить данные о затратах на изготовление одного литра алкоголя.
Ранее минимальную розничную цену поднимали со 190 до 205 рублей в апреле 2017 года.