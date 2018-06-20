Как рязанцы праздновали победу сборной России над Египтом. Обзор соцсетей

Во вторник, 19 июня, сборная России по футболу обыграла Египет со счетом 3:1. Рязанцы отмечали победу в разных местах города.
Горожане вышли на улицы с флагами. Некоторые рязанцы собрались на парковках торговых центров, распевая песни.
В городе царила атмосфера праздника.
Не ну Раша, ну держава наша🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤘🏼
Публикация от Андрей Масленников (@vvvorobeyyy)
@teamrussia , спасибо, что вернули мне мой 2008-й.
Публикация от Ivan Artemenko (@ivanartu)
Эй спецы, где Вы? Вы же так "любили" сборную до ЧМ! #синяяборода#прочьфиле#чм2018
Публикация от Kinyakin Alexey 🇷🇺 (@kinyaka)
#безудержноевеселье #рязань #рзн #россиявперед
Публикация от Rk Fs (@roxy_forks)
Публикация от SAVIN KIRILL💔 (@kiryshkasavin)
Публикация от SAVIN KIRILL💔 (@kiryshkasavin)
Россия-Египет 3-1 🎉🎉🎉🎉🎉 #впередроссия #fifaworldcup2018 #fifa
Публикация от Вера (@vera_petunina)