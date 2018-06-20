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9:19, 20 июня 2018 1 725
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Как рязанцы праздновали победу сборной России над Египтом. Обзор соцсетей

Как рязанцы праздновали победу сборной России над Египтом. Обзор соцсетей

Во вторник, 19 июня, сборная России по футболу обыграла Египет со счетом 3:1. Рязанцы отмечали победу в разных местах города.

Горожане вышли на улицы с флагами. Некоторые рязанцы собрались на парковках торговых центров, распевая песни.

В городе царила атмосфера праздника.


@teamrussia , спасибо, что вернули мне мой 2008-й.

Публикация от Ivan Artemenko (@ivanartu)

#безудержноевеселье #рязань #рзн #россиявперед

Публикация от Rk Fs (@roxy_forks)

🇷🇺-🇪🇬 3-1 #чемпионы

Публикация от SAVIN KIRILL💔 (@kiryshkasavin)

🇷🇺❤️

Публикация от SAVIN KIRILL💔 (@kiryshkasavin)

🎉🇷🇺⚽️🔥

Публикация от Тати👸🏻 (@tatka_aleksandrovna)

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