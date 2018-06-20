Испания с минимальным счетом обыграла Иран на чемпионате мира по футболу в России. Матч на стадионе в Казани закончился со счетом 1:0.
Единственный гол победители позапрошлого мундиаля забили на 54-й минуте. Коста принял мяч в штрафной, защитник попытался выбить, но мяч рикошетом от ноги нападающего «Атлетико» залетел в левый нижний угол ворот.
На 62-й минуте иранцы отправили мяч в сетку ворот Давида де Хеа, но гол не засчитали из-за офсайда.
Иран дважды мог сравнять счет, но в первый раз два игрока не дотянулись до опасного навеса, а во втором моменте Амири выиграл верховую борьбу во вратарской, но не попал в створ.
Фавориты смогли удержать преимущество до конца матча. Таким образом, Испания набрала четыре очка и по всем показателям сравнялась с другими лидерами группы — португальцами.
У Ирана, в свою очередь, остаются шансы на выход из группы: для этого подопечным Карлуша Кейруша нужно победить Португалию в последнем матче.