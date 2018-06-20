Гол Роналду принес Португалии победу в матче с Марокко на чемпионате мира

Гол Криштиану Роналду принес Португалии победу в матче с Марокко на чемпионате мира. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» отличился уже на четвертой минуте.
Силва навесил с углового к линии вратарской, капитан португальцев оторвался от защитников и пробил головой под перекладину. Счет 1:0 до конца матча не изменился.
Португалия набрала три очка и теперь с четырьмя баллами возглавляет группу B. Главные их соперники по квартету — сборная Испании — вечером сыграют с командой Ирана, неожиданно победившим в первом матче.
Роналду с четырьмя мячами возглавил гонку бомбардиров, опережая на один гол россиянина Дениса Черышева. По два гола у Диего Косты, Гарри Кейна, Ромелу Лукаку и Артема Дзюбы.
Футболист также установил новый рекорд, обогнав венгра Ференца Пушкаша по количеству голов за национальную команду из Европы. На счету португальца теперь 85 мячей.
Фото из твиттера UEFA