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18:24, 20 июня 2018 871
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«Факты хищений бюджетных средств должны расцениваться как угрозы национальной безопасности» — Греков

«Факты хищений бюджетных средств должны расцениваться как угрозы национальной безопасности» — Греков

В среду, 20 июня, состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального праивтельства.

Вице-губернатор Игорь Грековподчеркнул на заседании, что за целевым расходованием бюджетных средств должен вестись системный контроль.

«Факты хищений бюджетных средств, случаи их нецелевого использования, коррупционные проявления при распределении и освоении финансирования должны расцениваться как угрозы национальной безопасности», — отметил он.

По словам вице-губернатора, необходимо принимать дополнительные меры по совершенствованию совместной работы контрольных и правоохранительных органов, которые в первую очередь обеспечивают защиту от противоправных действий подобного рода.

Греков также обратил внимание на необходимость усиления профилактики среди госслужащих и всех жителей области.

«Люди должны быть уверены в неотвратимости наказания за преступления подобного рода. Причем наказание предусмотрено и для тех, кто обращается с сомнительными просьбами, и для тех, кто соглашается их реализовать», — сказал Игорь Греков.


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