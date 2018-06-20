В среду, 20 июня, состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области. Об этом сообщил
Вице-губернатор Игорь Грековподчеркнул на заседании, что за целевым расходованием бюджетных средств должен вестись системный контроль.
«Факты хищений бюджетных средств, случаи их нецелевого использования, коррупционные проявления при распределении и освоении финансирования должны расцениваться как угрозы национальной безопасности», — отметил он.
По словам вице-губернатора, необходимо принимать дополнительные меры по совершенствованию совместной работы контрольных и правоохранительных органов, которые в первую очередь обеспечивают защиту от противоправных действий подобного рода.
Греков также обратил внимание на необходимость усиления профилактики среди госслужащих и всех жителей области.
«Люди должны быть уверены в неотвратимости наказания за преступления подобного рода. Причем наказание предусмотрено и для тех, кто обращается с сомнительными просьбами, и для тех, кто соглашается их реализовать», — сказал Игорь Греков.