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14:31, 20 июня 2018 633
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Евросоюз утвердил ответные меры на пошлины США

Евросоюз утвердил ответные меры на пошлины США

Еврокомиссия введет дополнительные пошлин на импорт из США в страны Евросоюза. Это станет ответом Брюсселя на торговые ограничения Вашингтона и коснется товаров на сумму 2,8 миллиарда евро, передает «РИА Новости».

Ограничительные меры коснутся импорта стальной и алюминиевой продукции, а также сельхозтоваров.

Брюссель, при этом, готов отменить пошлины, если аналогичные действия примет Вашингтон.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.

Вашингтон объяснил это соображениями национальной безопасности.


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