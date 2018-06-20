Евросоюз утвердил ответные меры на пошлины США

Еврокомиссия введет дополнительные пошлин на импорт из США в страны Евросоюза. Это станет ответом Брюсселя на торговые ограничения Вашингтона и коснется товаров на сумму 2,8 миллиарда евро, передает «
Ограничительные меры коснутся импорта стальной и алюминиевой продукции, а также сельхозтоваров.
Брюссель, при этом, готов отменить пошлины, если аналогичные действия примет Вашингтон.
В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.
Вашингтон объяснил это соображениями национальной безопасности.