Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах

Оператор мобильной связи Tele2 увеличил список стран, где клиенты могут пользоваться «Безлимитным интернетом за границей». Опция будет доступна в 81 стране, в том числе на самых востребованных направлениях путешествий.
«Опция „
В расширенный список стран, где теперь доступна услуга, список вошли Португалия, Испания, Великобритания, Греция, Чехия, Нидерланды, Египет, Марокко, Новая Зеландия, Исландия, Сальвадор, Монголия, Мьянма, Нигерия, Палестина, Румыния, ЮАР, Саудовская Аравия, Кувейт, Афганистан, Албания.
С 8 июня безлимитным интернетом можно пользоваться в Германии, Бельгии, Индонезии, Катаре, Гане и на Мальте.
«Клиенты настолько часто пользуются мобильным интернетом, что не готовы отказаться от этой привычки во время путешествий за границу. Поэтому мы развиваем услугу „Безлимитный интернет за границей“ и значительно расширяем географию ее действия, — прокомментировал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. — Обновленный список включает как самые востребованные направления для отдыха и бизнес-поездок, так и экзотические страны Карибского бассейна».
Отмечается, что абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается.
Подключить опцию можно бесплатно. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «