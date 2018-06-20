Без осадков. В четверг в Рязанской области ожидается до +28 градусов

В четверг, 21 июня, в Рязанской области ожидается до +28 градусов. Об этом сообщила
Осадки на ожидаются. Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов, днем +23, +28 градусов.
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В четверг, 21 июня, в Рязанской области ожидается до +28 градусов. Об этом сообщила
Осадки на ожидаются. Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов, днем +23, +28 градусов.
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