Австрия выдала России главу ОПГ, на счету которого более 40 убийств

Австрия выдала России главу ОПГ
По данным следствия, преступная организация, созданная Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. Банда совершила более 40 убийств, в том чмсле мэра Владикавказа
Гагиева объявили в международный розыск в октябре 2014 года. Его с поддельным болгарским паспортом задержали в Венев январе 2015 года.
Сейчас под стражей находятся 16 человек перступной организации, еще 13 объявлены в международный и федеральный розыск, четверо из них, включая Аслана Гагиева, были задержаны за границей и ожидают экстрадиции.