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14:32, 20 июня 2018 1 076
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Австрия выдала России главу ОПГ, на счету которого более 40 убийств

Австрия выдала России главу ОПГ, на счету которого более 40 убийств

Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева, на счету которого более 40 убийств. Он экстрадирован из Австрии в Россию в среду, 20 июня, передает ТАСС.

По данным следствия, преступная организация, созданная Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. Банда совершила более 40 убийств, в том чмсле мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

Гагиева объявили в международный розыск в октябре 2014 года. Его с поддельным болгарским паспортом задержали в Венев январе 2015 года.

Сейчас под стражей находятся 16 человек перступной организации, еще 13 объявлены в международный и федеральный розыск, четверо из них, включая Аслана Гагиева, были задержаны за границей и ожидают экстрадиции.


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