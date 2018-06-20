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12:47, 20 июня 2018 374
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Авиапатруль проверил пожароопасность рязанских лесов

Авиапатруль проверил пожароопасность рязанских лесов

Во вторник, 19 июня, минприроды региона планово проверило пожароопасность лесов области. Для этого задействовали авиационный патруль, сообщила пресс-служба ведомства.

Патрулирование прошло по маршруту Рязань — Спас-Клепики — Тума — Гусь-Железный — Касимов — Спасск-Рязанский — Рязань и показало, что возгораний в лесах региона нет.

Отмечается, что пожароопасную обстановку также контролируют с помощью 30-ти камер видеонаблюдения и 15-ти пожарно-наблюдательных вышек. Автопатрулирование проводят по 72-м маршрутам общей протяженностью 5 400 км.

Работу по предупреждению лесных пожаров в области усилили по поручению Николая Любимова.


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