Авиапатруль проверил пожароопасность рязанских лесов

Во вторник, 19 июня, минприроды региона планово проверило пожароопасность лесов области. Для этого задействовали авиационный патруль, сообщила пресс-служба ведомства.
Патрулирование прошло по маршруту Рязань — Спас-Клепики — Тума — Гусь-Железный — Касимов — Спасск-Рязанский — Рязань и показало, что возгораний в лесах региона нет.
Отмечается, что пожароопасную обстановку также контролируют с помощью 30-ти камер видеонаблюдения и 15-ти пожарно-наблюдательных вышек. Автопатрулирование проводят по 72-м маршрутам общей протяженностью 5 400 км.
Работу по предупреждению лесных пожаров в области усилили по поручению Николая Любимова.