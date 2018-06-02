Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:03, 2 июня 2018 338
 0    0

Во второй половине мая цены на автомобили изменились у 18 марок

Во второй половине мая цены на автомобили изменились у 18 марок

С 16 по 31 мая в России изменились цены изменились у 18 производителей. Об этом сообщил «Автостат».

Некоторые производители скорректировали стоимость только одной модели.

Американский бренд Cadillac поднял цену кроссовера XT5 на 7,2 — 8,9%. Hyundai тоже повысил стоимость кроссовера Creta на 1,1 — 1,6%, кроме комплектации Start, цена которой не изменилась.

Японский Nissan поднял цену кроссовера Murano на 2,0 — 3,1%, кроме комплектации Top с двигателем 2,5 литра, цена которой не изменилась. Mitsubishi повысил цены на Outlander (на 1,6 — 2,0%), а также немного увеличил стоимость и у нового кроссовера Eclipse Cross (на 0,1 — 0,2%).

Китайский Brilliance снизил цену кроссовера V5 1,5T: в комплектации Deluxe — на 4,5%, в комплектации Sport — на 4,8%.

Volkswagen снизил цены на Passat на 9,7%, на универсала Passat Variant — на 7,6%.

Land Rover поднял цены сразу на несколько моделей. Во второй половине мая подорожали Discovery (на 1,6 — 2,3%), Discovery Sport (на 2,5 — 3,4%), Range Rover Evoque (на 2,3 — 3,6%), Range Rover Sport (на 0,6 — 1,7%).

Как отметили эксперты, коррекция цен на автомобили во многом связана с падением курса российского рубля, которое произошло в апреле.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
20:03, 2 июня 2018
Во второй половине мая цены на автомобили изменились у 18 марок
18:45, 2 июня 2018
С шестого июня Россия возобновит импорт картофеля из ряда регионов Египта 1
16:32, 2 июня 2018
Роскомнадзор оштрафовал «Билайн» и «Мегафон» за незаконные вышки в Рязанской области
15:42, 2 июня 2018
Правительство договорилось с нефтяниками зафиксировать цены на бензин 1
18:11, 1 июня 2018
Глава ФАС предложил «крайнюю меру» для сдерживания цен на бензин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Интернет для бизнеса в любой точке Рязанской области

Интернет для бизнеса в любой точке Рязанской области

Цифровизация всех сфер жизни стала главным трендом развития общества за последние несколько лет.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 36 453
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 27 580
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 25 739
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 741
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 19 203
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум