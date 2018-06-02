Во второй половине мая цены на автомобили изменились у 18 марок

С 16 по 31 мая в России изменились цены изменились у 18 производителей. Об этом сообщил «
Некоторые производители скорректировали стоимость только одной модели.
Американский бренд Cadillac поднял цену кроссовера XT5 на 7,2 — 8,9%. Hyundai тоже повысил стоимость кроссовера Creta на 1,1 — 1,6%, кроме комплектации Start, цена которой не изменилась.
Японский Nissan поднял цену кроссовера Murano на 2,0 — 3,1%, кроме комплектации Top с двигателем 2,5 литра, цена которой не изменилась. Mitsubishi повысил цены на Outlander (на 1,6 — 2,0%), а также немного увеличил стоимость и у нового кроссовера Eclipse Cross (на 0,1 — 0,2%).
Китайский Brilliance снизил цену кроссовера V5 1,5T: в комплектации Deluxe — на 4,5%, в комплектации Sport — на 4,8%.
Volkswagen снизил цены на Passat на 9,7%, на универсала Passat Variant — на 7,6%.
Land Rover поднял цены сразу на несколько моделей. Во второй половине мая подорожали Discovery (на 1,6 — 2,3%), Discovery Sport (на 2,5 — 3,4%), Range Rover Evoque (на 2,3 — 3,6%), Range Rover Sport (на 0,6 — 1,7%).
Как отметили эксперты, коррекция цен на автомобили во многом связана с падением курса российского рубля, которое произошло в апреле.