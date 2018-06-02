В Тольятти пятнадцать детей попали в больницу из-за гидрогелевых шариков

В Тольятти пятнадцать воспитанников детского сада в больницу из-за подозрений, что они могли наглотаться гидрогелевых шариков. Об этом передает «
Инцидент произошел в пятницу, 1 июня, в одном из детских садов, куда один из воспитанников принес гидрогелевые шарики.
«Десять детей были доставлены в детский стационар ГБ-5, девять из них были госпитализированы. Еще пять детей привезли в детскую больницу №1, двоих из них госпитализировали. Никто не видел, наглотались они шариков или нет. Но на всякий случай перестраховались.», — сказал собеседник агентства.
Детей уже отпустили по домам.
Отметим, что в жидкости гидрогелевые шарики разбухают в десятки раз.