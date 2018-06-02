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18:18, 2 июня 2018 395
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В Тольятти пятнадцать детей попали в больницу из-за гидрогелевых шариков

В Тольятти пятнадцать детей попали в больницу из-за гидрогелевых шариков

В Тольятти пятнадцать воспитанников детского сада в больницу из-за подозрений, что они могли наглотаться гидрогелевых шариков. Об этом передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в пятницу, 1 июня, в одном из детских садов, куда один из воспитанников принес гидрогелевые шарики.

«Десять детей были доставлены в детский стационар ГБ-5, девять из них были госпитализированы. Еще пять детей привезли в детскую больницу №1, двоих из них госпитализировали. Никто не видел, наглотались они шариков или нет. Но на всякий случай перестраховались.», — сказал собеседник агентства.

Детей уже отпустили по домам.

Отметим, что в жидкости гидрогелевые шарики разбухают в десятки раз.


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