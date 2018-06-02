В Шацке по требованию суда отремонтируют дороги

В Шацке отремонтируют дороги по требованию суда. Об этом сообщил
Администрация Шацка не ремонтировала дороги на улицах Октябрьской, Интернациональной, Энгельса (на всем протяжении), Рабоче-Крестьянской, Республиканская площадь (от автодороги М5 «Урал» до пересечения с улицы Октябрьской), а также участках дорог от улицы Карла Маркса у дома №58, по улице Первомайской и от трассы М5 «Урал» до пересечения с подъездом к шацкой ЦРБ.
До 1 сентября 2018 года администрацию обязали отремонтировать эти участки и привести дороги в соответствие с требованиями ГОСТа.
Решение не вступило в законную силу.