В Рязанской области загорелся лес

В районе поселка Горелышево Ермишинского района Рязанской области загорелся лес. Об этом сообщила
Пожар произошел в субботу, 2 июня, около 19:50. На место происшествия выехали пять расчетов и 13 пожарных.
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В районе поселка Горелышево Ермишинского района Рязанской области загорелся лес. Об этом сообщила
Пожар произошел в субботу, 2 июня, около 19:50. На место происшествия выехали пять расчетов и 13 пожарных.
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