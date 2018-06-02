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22:00, 2 июня 2018 555
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В Рязанской области загорелся лес

В Рязанской области загорелся лес

В районе поселка Горелышево Ермишинского района Рязанской области загорелся лес. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в субботу, 2 июня, около 19:50. На место происшествия выехали пять расчетов и 13 пожарных.


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