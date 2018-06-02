В Рязанской области поймали рыбаков-браконьеров

В Рязанской области задержали несколько рыбаков-браконьеров, которые ловили рыбу в период нереста. Об этом сообщил
Всего у нарушителей изъяли 3,8 километра сетей.
На реке Пара около села Тимошкино Шиловского района поймали 60-летнего мужчину. Местный житель ловил рыбу сетями. У него изъяли резиновую лодку, сети и семь килограммов рыбы.
В районе Касимова на Оке задержали двух местных жителей, которые ловили рыбу сетью. Они незаконно добыли 85 рыбин.
Информацию о нарушителях передали в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовной ответственности по статье 256 УК РФ.