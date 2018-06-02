В Рязани осудили мошенников, похитивших более 22 миллионов из бюджета России и региона. Об этом сообщил
Установлено, что с 2010 по 2013 год четверо рязанцев в составе преступной группировки делали фальшивые документы, которые предоставляли в региональный минэкономразвития.
Таким образом они похитили деньги из бюджетных средств, выделяемых программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010—2014 годах».
Группировку судили по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159, части 3 статьи 30 УК РФ .
«Главаря» приговорили к четырем с половиной годам колонии со штрафом в 400 тысяч рублей.
Другим участникам суд назначил три с половиной года лишения свободы с испытательным сроком три года и штрафом 100 тысяч рублей, и три года лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафом 60 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.