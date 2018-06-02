Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:14, 2 июня 2018 1 160
 0    0

В Рязани осудили мошенников, похитивших более 22 миллионов из бюджета 1

В Рязани осудили мошенников, похитивших более 22 миллионов из бюджета

В Рязани осудили мошенников, похитивших более 22 миллионов из бюджета России и региона. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что с 2010 по 2013 год четверо рязанцев в составе преступной группировки делали фальшивые документы, которые предоставляли в региональный минэкономразвития.

Таким образом они похитили деньги из бюджетных средств, выделяемых программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010—2014 годах».

Группировку судили по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159, части 3 статьи 30 УК РФ .

«Главаря» приговорили к четырем с половиной годам колонии со штрафом в 400 тысяч рублей.

Другим участникам суд назначил три с половиной года лишения свободы с испытательным сроком три года и штрафом 100 тысяч рублей, и три года лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафом 60 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:14, 2 июня 2018
В Рязани осудили мошенников, похитивших более 22 миллионов из бюджета 1
8:44, 2 июня 2018
ФИФА представил официальную заставку Чемпионата мира по футболу. Видео
22:36, 1 июня 2018
Рязанка поучаствовала в финале проекта «Кондитер» на «Пятнице»
21:11, 1 июня 2018
Глухая рязанка впервые поедет на международный конкурс красоты
20:19, 1 июня 2018
В торговом центре «Атрон» закрылся супермаркет. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Свободные средства: куда выгодно вкладывать?

Свободные средства: куда выгодно вкладывать?

Деньги могут работать, не только находясь на банковском счете, но и превращаясь в доходные инвестиции.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 36 095
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 27 457
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 25 393
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 700
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 19 096
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум