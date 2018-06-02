С шестого июня Россия возобновит импорт картофеля из ряда регионов Египта

С 6 июня Россия возобновит импорт картофеля из ряда регионов Египта, свободных от заболевания бурой гнилью. Об этом передает
«Действительно, принято такое решение после очередных переговоров с Египтом. Мы открываем восемь зон, свободных от бурой гнили картофеля. Поставки будут возможны уже с 6 июня», — сказала она.
16 марта 2018 года Россельхознадзор ввел ограничения на поставки в связи с обнаружением в картофеле из двух регионов Египта возбудителя бурой бактериальной гнили.
Как уточнили в ведомстве, всего запретили поставки из 11 регионов Египта. Поставки из других регионов продолжали осуществляться.