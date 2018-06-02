Рязанцев предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовали на
В ближайшие 1-2 часа и до конца суток субботы, 2 июня, на етрритории Рязанской области ожидается усиление западного ветра до 17 метров в секунду.
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Рязанцев предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовали на
В ближайшие 1-2 часа и до конца суток субботы, 2 июня, на етрритории Рязанской области ожидается усиление западного ветра до 17 метров в секунду.
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