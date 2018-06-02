Пожарные «потушили» возгорание в рязанском детском лагере

Пожарные посетили детский оздоровительный лагерь «Серебряные пруды» и провели там урок безопасности. Об этом сообщил
Сейчас в лагере отдыхают 120 детей, которые увлекаются спортивным ориентированием.
Занятия провела комплексная группа из числа сотрудников администрации района, ГУ МЧС по Рязанской области и пожарной части № 21.
Детям рассказали о требованиях пожарной безопасности, как вести себя дома, в лесу, чтобы избежать пожаров. Ребятам напомнили, что до наступления осени в регионе действует особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрены разные виды наказаний.
Также спасатели поговорили с детьми о том, как правильно отдыхать вблизи водоемов и в воде.
Сотрудники пожарного расчета отдельного поста поселка Искра пожарной части № 21 потушили условный пожар, продемонстрировали ребятам работу пожарно-спасательной техники.
«Организаторы занятий надеются, что подобные уроки безопасности помогут ребятам выработать навыки распознания и оценки опасных ситуаций, а также безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях», — отметили в сообщении.
Фото с сайта Рязанского района