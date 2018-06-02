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17:43, 2 июня 2018 496
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Пожарные «потушили» возгорание в рязанском детском лагере

Пожарные «потушили» возгорание в рязанском детском лагере

Пожарные посетили детский оздоровительный лагерь «Серебряные пруды» и провели там урок безопасности. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

Сейчас в лагере отдыхают 120 детей, которые увлекаются спортивным ориентированием.

Занятия провела комплексная группа из числа сотрудников администрации района, ГУ МЧС по Рязанской области и пожарной части № 21.

Детям рассказали о требованиях пожарной безопасности, как вести себя дома, в лесу, чтобы избежать пожаров. Ребятам напомнили, что до наступления осени в регионе действует особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрены разные виды наказаний.

Также спасатели поговорили с детьми о том, как правильно отдыхать вблизи водоемов и в воде.

Сотрудники пожарного расчета отдельного поста поселка Искра пожарной части № 21 потушили условный пожар, продемонстрировали ребятам работу пожарно-спасательной техники.

«Организаторы занятий надеются, что подобные уроки безопасности помогут ребятам выработать навыки распознания и оценки опасных ситуаций, а также безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях», — отметили в сообщении.

Фото с сайта Рязанского района


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