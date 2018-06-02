На окраине Рязани «Ситроен» улетел в кювет и врезался в дерево. Фото

На окраине Рязани Citroen улетел в кювет и врезался в дерево. Фото с места происшествия опубликовали в группе «
ДТП произошло субботу, 2 июня, рядом с платным путепроводом на Восточной окружной.
Автор поста отметил, что в аварии никто не пострадал.
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На окраине Рязани Citroen улетел в кювет и врезался в дерево. Фото с места происшествия опубликовали в группе «
ДТП произошло субботу, 2 июня, рядом с платным путепроводом на Восточной окружной.
Автор поста отметил, что в аварии никто не пострадал.
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