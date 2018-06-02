На границах двух поселений в Рязанской области образовалась свалка

На границах Пронского и Орловского поселений Рязанской области образовалась свалка. Об этом пишет ИД «
Свалка появляется в овраге «каждый год с постоянным упорством», несмотря на то, что местные власти ее регулярно убирают.
31 мая в поселениях прошли сходы, на которых решили установить в каждом селе по большому мусорному контейнеру, за которые местные жители должны платить каждый месяц по 74 рубля компании «ЭКО Пронск».
Глава Орловского поселения Наталья Воробьева предложила дачникам заключать договора на время проживания. Люди признали, что бытовой мусор им выбрасывать некуда. Некоторые дачники вывозят мусор в соседнее село, предварительно заключив договор.
«Но, как свидетельствует свалка, не все жители такие законопослушные, хотя все без исключения хотят жить в ухоженных и красивых местах», — отметили в сообщении.