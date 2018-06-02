Москвич убил кошку и выбросил кота с 16-го этажа

В Москве мужчина убил сиамскую кошку и выкинул кота с балкона 16-го этажа. Об этом передает «
Инцидент произошел в Отрадном на улице Санникова. Как выяснила полиция, с животными жестоко обошелся их хозяин — 34-летний москвич. Мужчина был пьян.
Кот по кличке Рыжик выжил, его временно приютили соседи.
Задержанный объяснил свой поступок тем, что не мог содержать животных. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.