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19:35, 2 июня 2018 434
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Москвич убил кошку и выбросил кота с 16-го этажа

Москвич убил кошку и выбросил кота с 16-го этажа

В Москве мужчина убил сиамскую кошку и выкинул кота с балкона 16-го этажа. Об этом передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в Отрадном на улице Санникова. Как выяснила полиция, с животными жестоко обошелся их хозяин — 34-летний москвич. Мужчина был пьян.

Кот по кличке Рыжик выжил, его временно приютили соседи.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что не мог содержать животных. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.


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