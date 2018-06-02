Механизатор из Рязанской области представит регион на чемпионате страны по спортивной пахоте

Механизатор Андрей Кирин из Александро-Невского района Рязанской области представит регион на Открытом чемпионате России по спортивной пахоте. Об этом пишет ИД «
Чемпионат пройдет с 18 по 24 июня в Суздале. В нем поучаствуют около трех тысяч механизаторов со всей России. Победитель получит ценный приз и возможность поехать от России в сентябре 2019 года на чемпионат мира в США.
В 2017 году Андрей Кирин стал лучшим в областном профессиональном конкурсе механизаторов по мастерству управления трактором. Так он получил возможнсть поехать на чемпионат.
«Водить трактор, пахать я научился в поле, — рассказал мужчина. — Практика — лучший учитель. Конечно, волнуюсь перед соревнованиями — шутка ли три, тысячи лучших механизаторов в Суздаль приедут! Буду стараться достойно представить нашу область и район. Хотелось бы победить».