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12:26, 2 июня 2018 559
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Лоси и девушки в бикини. Самые странные новости прошедшей недели

Лоси и девушки в бикини. Самые странные новости прошедшей недели

На этой неделе пользователи соцсетей опубликовали немало фотографий, которые удивили жителей Рязани и области. Мы сделали подборку самых необычных записей.

На окраине Рязани жители города заметили двух лосей, которые вышли к трассе. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Пара лосей решила культурную вылазку в город сделать, а тут от папарацци скрываться пришлось», — пошутили в комментраиях. Другие пользователи сети обеспокоились тем, что животные могли выйти на дорогу и создать аварийную ситуацию.

В маршрутке №88 рязанцы сфотографировали «сломанный» потолок. Фотографии появились в группе «Рязань».

«То водители неадекватные, то сидения разломаны, а теперь — и потолок», — отметил автор поста.

В рязанских группах распространили фотографии девушек, которые проехали в кабриолете по центру Рязани стоя, в одних бикини. «А если убьются?», — переживал за них автор поста.

На YouTube появилось видео, как автомобиль Mitsubishi «повис» на бордюре около ТЦ «Круиз». Как выяснилось, водитель торопился и повернул слишком рано.

А в булочках от рыбновского хлебозавода пользователи группы «Типичное Рыбное» нашли насекомых. Отмечается, что такие «находки» попадаются не в первый раз.


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