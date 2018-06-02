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9:52, 2 июня 2018 1 332
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Куда пойти в субботу вечером? Афиша от RZN.info

Куда пойти в субботу вечером? Афиша от RZN.info

В субботу, 2 июня, в Рязани пройдет много интересных мероприятий. RZN.info подготовил для своих читателей подробную афишу.

В Городском парке начнет свою работу проект «Арт-субботник». В 18:00 начнется концерт «В стиле рок», в котором поучаствуют воспитанники продюсерского центра «Media Format», музыкальной студии «Butterfly», школы музыки «Будь собой», детского центра «Краски детства», студии эстрадного вокала «Мечтатели», школы кино и телевидения «Kinolab», а также дуэт «Twix».

На стадионе ЦСК состоится Всероссийский фестиваль ВИА «Рожденные в СССР». Свои хиты исполнят популярные вокально-инструментальные ансамбли Советского Союза, среди которых «Самоцветы», «Поющие гитары», «Ариэль», «Песняры», «Лейся, Песня» и другие. Вести концерт будет Владимир Глазунов — ведущий телеканала «Ностальгия». Начало в 18:00

Клуб Old Fashion Bar в субботу закрывает концертный сезон. Организаторы приглашают всех желающих послушать любимую музыку, встретиться с друзьями и выбрать лучших музыкантов. Среди участников концерта заявлены рязанские группы Mexican Airlines, Dream Draft, East of Edem, Vodka Users и другие. Начало в 19:00

В 23:00 в клубе начнется традиционная вечеринка «Rock’n’Rolla».

Клуб Svoboda в этот же вечер приглашает на концерт поклонников иного жанра: со сцены в исполнении московской группы Dark Secret Love прозвучат хиты «Большой Метал-четверки» — Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth. Начало концерта после 19:00.

А в 23:00 в клубе начнется «DJ Марфон». Для гостей выступят 12 диджеев, среди которых — Юра Африкан, Саша Кравец, Мафон, Лера Раевская, Stanin и другие.

В гриль-баре «Пятый океан» пройдет праздник на летней веранде, приуроченный ко Дню защиты детей. Гостей ждут конкурсы детского рисунка, спортивные игры, викторины и дегустация лимонадов. Начало в 18:00.

Фото группы Old Fashion Bar’a «ВКонтакте»


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