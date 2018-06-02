ФИФА представил официальную заставку Чемпионата мира по футболу. Видео

ФИФА представил официальную заставку Чемпионата мира по футболу. Ролик опубликовали на YouTube.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Напомним, в Рязани
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ФИФА представил официальную заставку Чемпионата мира по футболу. Ролик опубликовали на YouTube.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Напомним, в Рязани
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Цифровизация всех сфер жизни стала главным трендом развития общества за последние несколько лет.