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8:44, 2 июня 2018 438
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ФИФА представил официальную заставку Чемпионата мира по футболу. Видео

ФИФА представил официальную заставку Чемпионата мира по футболу. Видео

ФИФА представил официальную заставку Чемпионата мира по футболу. Ролик опубликовали на YouTube.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Напомним, в Рязани не будет уличных трансляций. Ранее губернатор Николай Любимов рассказывал, что будет смотреть турнир по телевизору и болеть за Россию и Испанию.


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Цифровизация всех сфер жизни стала главным трендом развития общества за последние несколько лет.

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