Жителя Касимовского района оштрафовали за попытку дачи взятки. Об этом сообщил
Установлено, что 27 апреля 2017 года полицейский доставил касимовца в наркологический кабинет для медицинского освидетельствования. Вместе с ним в больницу поехал и его знакомый. Последний, пытаясь похитить у своего друга деньги, сообщил, что «может помочь избежать административной ответственности».
Для этого он попросил через него передать деньги в качестве взятки. Обвиняемый согласился на предложение друга и вечером следующего дня передал ему четыре тысячи рублей.
Мужчина присвоил деньги себе, а своему знакомому сказал, что передал их сотруднику полиции.
Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ было возбуждено после привлечения его знакомого к уголовной ответственности за мошенничество.
Суд назначил жителю Касимова штраф 20 тысяч рублей.