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17:25, 19 июня 2018 148
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Жителя Касимовского района оштрафовали за попытку дачи взятки

Жителя Касимовского района оштрафовали за попытку дачи взятки

Жителя Касимовского района оштрафовали за попытку дачи взятки. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 27 апреля 2017 года полицейский доставил касимовца в наркологический кабинет для медицинского освидетельствования. Вместе с ним в больницу поехал и его знакомый. Последний, пытаясь похитить у своего друга деньги, сообщил, что «может помочь избежать административной ответственности».

Для этого он попросил через него передать деньги в качестве взятки. Обвиняемый согласился на предложение друга и вечером следующего дня передал ему четыре тысячи рублей.

Мужчина присвоил деньги себе, а своему знакомому сказал, что передал их сотруднику полиции.

Уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ было возбуждено после привлечения его знакомого к уголовной ответственности за мошенничество.

Суд назначил жителю Касимова штраф 20 тысяч рублей.


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