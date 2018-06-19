Василий Уткин перестал комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Василий Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Об этом он сообщил в своем канале на Youtube.
«Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале», — заявил Уткин. Он также добавил, что расстался с каналом «со взаимным уважением и благодарностью».
Причину своего ухода комментатор не назвал и попросил подписчиков уважать его право на частную жизнь. «Я хочу об этом не говорить», — сказал он.
Уткин пообещал, что продолжит говорить о чемпионате в соцсетях и на своем канале на Youtube.