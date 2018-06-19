В Скопинском районе прошел крестный ход до источника пророка Илии. Фото

В Скопинском районе прошел крестный ход до источника пророка Илии. Об этом пишет издательство «
Около 200 человек прошли от храма в селе Успенское до поселка Крыжи к святому источнику Илии-пророка. В 2010 году этот маршрут благословила скопинская схимонахиня Феодосия в 2010 году, когда регион охватили лесные пожары.
Обычно паломники проходят 20 километров, и лишь некоторые проходят еще столько же, отправляясь в обратный путь. В 2018 году участники крестного хода прошли через те места, где когда-то возвышались храмы, а на площади перед ДК имени Ленина отслужили молебен.