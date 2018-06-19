Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:22, 19 июня 2018 1 212
 0    0

В Скопинском районе прошел крестный ход до источника пророка Илии. Фото

В Скопинском районе прошел крестный ход до источника пророка Илии. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В Скопинском районе прошел крестный ход до источника пророка Илии. Об этом пишет издательство «Пресса».

Около 200 человек прошли от храма в селе Успенское до поселка Крыжи к святому источнику Илии-пророка. В 2010 году этот маршрут благословила скопинская схимонахиня Феодосия в 2010 году, когда регион охватили лесные пожары.

Обычно паломники проходят 20 километров, и лишь некоторые проходят еще столько же, отправляясь в обратный путь. В 2018 году участники крестного хода прошли через те места, где когда-то возвышались храмы, а на площади перед ДК имени Ленина отслужили молебен.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:01, 19 июня 2018
Любимов поручил усилить контроль за детскими лагерями
11:47, 19 июня 2018
Кот из Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче против Египта. Видео
11:39, 19 июня 2018
В Рязани обсудят строительство торгового центра в Песочне
11:27, 19 июня 2018
В детсадах Кораблинского района нашли нарушения пожарной безопасности
11:22, 19 июня 2018
В Скопинском районе прошел крестный ход до источника пророка Илии. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 29 999
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 21 087
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 901
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 16 071
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 583
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум