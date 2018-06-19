В Касимове мотоцикл попал в аварию

В Касимове произошло ДТП с участием мотоцикла. Фото с места аварии опубликовали в группе «
ДТП произошло утром во вторник, 19 июня. По информации очевидцев, все живы.
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В Касимове произошло ДТП с участием мотоцикла. Фото с места аварии опубликовали в группе «
ДТП произошло утром во вторник, 19 июня. По информации очевидцев, все живы.
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