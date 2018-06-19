Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:54, 19 июня 2018 234
 0    0

В Касимове мотоцикл попал в аварию 1

В Касимове мотоцикл попал в аварию

В Касимове произошло ДТП с участием мотоцикла. Фото с места аварии опубликовали в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

ДТП произошло утром во вторник, 19 июня. По информации очевидцев, все живы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:05, 19 июня 2018
В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами
10:54, 19 июня 2018
В Касимове мотоцикл попал в аварию 1
9:49, 19 июня 2018
Скопинец дважды ударил ножом оскорбившего его собутыльника
8:14, 19 июня 2018
В ночь на вторник в Рязани сгорели два автомобиля
19:54, 18 июня 2018
Утонувший в Касимовском районе мужчина был пьян
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Как в Рязани извлекают из мусора максимум пользы

Как в Рязани извлекают из мусора максимум пользы 1

О работе мусоросортировочного предприятия рассказал замдиректора ООО «Региональные инвестиции» Олег Шишов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 29 962
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 21 081
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 885
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 16 064
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 571
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум