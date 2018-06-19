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12:00, 19 июня 2018 1 325

В Горроще появится новый дом бизнес-класса 2

В Горроще появится новый дом бизнес-класса

В Горроще появится новый дом бизнес-класса. «Северная компания» уже начала продажи квартир в жилом комплексе на берегу озера «Дом на Полетаева», сообщила ее пресс-служба.

В доме представлены различные планировки квартир: однокомнатные, квартиры-студии, смарт-квартиры, «двушки» и «трешки».

Новостройку оборудуют современной крышной котельной. Для жителей «Дома на Полетаева» спроектировали просторную подземную парковку.

«Собственная закрытая территория и благоустроенная набережная озера подарят жильцам атмосферу отдыха на природе. К услугам жильцов „Дома на Полетаева“ развитая инфраструктура: гимназия №5, детские сады, РГРТА, магазины, кафе, в шаговой доступности ЦПКиО», — рассказали в пресс-службе.

Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Телефон 707-000, аккаунт в Instagram.


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