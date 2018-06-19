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8:43, 19 июня 2018 511
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Утренний обзор рязанских пробок: 19 июня

Утренний обзор рязанских пробок: 19 июня

Утром во вторник, 19 июня, на рязанских дорогах вновь возникло несколько серьезных пробок.

Наиболее длинный затор — на Северной окружной в сторону Канищева. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 1,2 километра от парка Морской славы до улицы Бирюзова. Как сообщают очевидцы, на участке произошло ДТП. Скорость автомобилей не превышает 10 километров в час.

Еще одна серьезная традицонная пробка появилась на Московском шоссе. Движение затружнено от ТЦ «Премьер» до пересечения с улицей Вокзальной. Скорость движения — до семи километров в час.

Крупный затор возник на улице Каширина в сторону города. Скорость движения автомобилей на участке не превышает 10 километров в час.

Вновь возникла уже повседневная пробка на Солотчинском шоссе. Движение у ремонтируемого моста затруднено как в сторону города, так и области. Скорость автомобилей составляет 10-20 километров в час.

Из-за ремонтных работ затор возник на Южной окружной. Пробка возникла от Тюшевского сельского поселения до 188-го километра трассы М-5.

Автомобилистам придется также постояять в небольших пробках на выезде из Песочни, а также у Приокского путепровода.


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