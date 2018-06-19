Смотреть футбол где угодно. «МегаФон» запустил акцию для болельщиков

«МегаФон» подготовил для болельщиков специальную акцию, теперь они могут смотреть футбольные матчи через сервис «МегаФон.ТВ» бесплатно со своего смартфона или планшета где угодно: в дороге, на прогулке, в кафе.

«Широкое покрытие сети и скорость мобильного интернета от „МегаФона“ позволяет следить за игрой с экрана своего смартфона или планшета, где бы ни находился зритель. Причем для абонентов оператора трафик при просмотре не тарифицируется», — пояснили в пресс-службе оператора.

Для просмотра футбола в сервисе «МегаФон.ТВ» необходимо бесплатно подключить пакет «Оптимальный» с сотней телевизионных каналов. Клиенты с тарифами «Включайся!» смогут пользоваться пакетом без платы 21 день, клиенты остальных тарифов — 14 дней. Для всех абонентов в «МегаФон.ТВ» на время чемпионата мира по футболу доступен бесплатный видеотрафик.

«Этим летом в России проходит знаковое событие в мире футбола. Мы готовы сделать все, чтобы наши клиенты не пропустили ни одного яркого футбольного события и смогли посмотреть лучшие игры в прямом эфире в сервисе „МегаФон.ТВ“», — прокомментировал директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

В настоящее время «МегаФон.ТВ» зарегистрировались уже более трех млн клиентов, 68% зрителей смотрят «МегаФон.ТВ» на смартфонах. Кроме телефонов и планшетов сервис доступен в вебе, на телевизорах с функцией SmartTV и приставках Apple TV.

«"МегаФон» уделяет особое внимание вопросам качества связи и скорости мобильного интернета. По данным Роскомнадзора, оператор лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE, так и по числу действующих базовых станций всех сетей. А компания OOKLA, которая разработала приложение Speedtest, признала мобильный интернет от «МегаФона» самым быстрым в России, на основании 8 млн замеров от пользователей. Высокие скорости и широкое покрытие сетей позволяет смотреть «МегаФон.ТВ» онлайн на своих устройствах в любом месте", — рассказали в пресс-службе оператора.