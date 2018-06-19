Скопинец дважды ударил ножом оскорбившего его собутыльника

Скопинец дважды ударил ножом собутыльника, который его оскорбил. Об этом сообщила
Известно, что 14 декабря 2017 года осужденный находился в квартире бывшей супруги в Автозаводском микрорайоне, куда пригласил знакомого. Когда мужчины выпивали, гость нецензурно высказался в адрес злоумышленника. Чтобы отомстить, тот взял кухонный нож и дважды ударил им обидчика в живот. Пострадавший получил серьезные травмы, но выжил.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, он полностью признал свою вину.
Скопинца приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима.