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19:03, 19 июня 2018 171
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Рязанские школьники устроили концерт для своих отцов. Фото

Рязанские школьники устроили концерт для своих отцов. Фото

Фото: Администрация Рязани

Рязанские школьники устроили концерт для своих отцов. Об этом сообщил сайт мэрии.

В воскресенье, 17 июня, в ЦПКиО прошел праздник «Папа может», приуроченный к международному Дню отца.

Гости поучаствовали в спортивных эстафетах, конкурсах, а также проявили себя на творческих площадках и «раскрыли тему отцовства с помощью рисунков на асфальте».

Для пап устроили турнир по чеканке мячом, а с главной сцены прозвучали поздравления от детей из МБУК «Арт-центр», продюсерского центра «Мадиа-формат» и вокальной студии «Арс-Нова».


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