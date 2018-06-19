Рязанские школьники устроили концерт для своих отцов. Фото

Рязанские школьники устроили концерт для своих отцов. Об этом сообщил
В воскресенье, 17 июня, в ЦПКиО прошел праздник «Папа может», приуроченный к международному Дню отца.
Гости поучаствовали в спортивных эстафетах, конкурсах, а также проявили себя на творческих площадках и «раскрыли тему отцовства с помощью рисунков на асфальте».
Для пап устроили турнир по чеканке мячом, а с главной сцены прозвучали поздравления от детей из МБУК «Арт-центр», продюсерского центра «Мадиа-формат» и вокальной студии «Арс-Нова».