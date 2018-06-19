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14:00, 19 июня 2018 581

Рязанские квартиры подорожают с 1 июля — застройщик

Рязанские квартиры подорожают с 1 июля — застройщик

Цены на квартиры в новостройках резко поднимутся с 1 июля. Поправки к Федеральному закону 214, вступающие в силу с этого дня, изменят правила долевого строительства, сообщили в пресс-службе «Северной компании».

«Согласно принятым поправкам, теперь граждане фактически будут покупать квартиры не у того кто их строит, а у банков. Застройщики будут получать деньги за проданные квартиры только после завершения строительства. До этого момента деньги клиентов будут находиться на специальных банковских счетах, недоступных ни для „строителя“, ни для покупателей жилья», — отметил застройщик.

По словам представителей компании, значительно вырастут отчисления в компенсационный фонд долевого строительства, а все расходы лягут на плечи конечного потребителя.

«На проекты, получившие разрешение на строительство до вступления в силу изменений в ФЗ-214, новые правила не распространяются. Если вы намерены приобрести квартиру по договору долевого участия в жилом комплексе, строительство которого было согласовано по старой схеме, то сможете существенно сэкономить», — заявили в пресс-службе.

Сейчас «Северная компания» предлагает квартиры в жилых комплексах «Метропарк», «Юный», «Северный», «Паруса», а также в «Доме на Полетаева» — новом доме бизнес-класса с подземным паркингом на берегу озера в Горроще.

Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Телефон 707-000, аккаунт в Instagram.


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